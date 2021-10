Quanto consuma il Volvo XC40 Recharge, uno dei SUV elettrici più desiderati?

Il nostro amico Matteo Valenza ne ha combinata un'altra delle sue. Non ha di nuovo portato la Dacia Spring allo 0% di batteria, oppure guidato la nuova Citroen Ami su strade di montagna. No, è tornato a fare una delle sue prove consumi, questa volta utilizzando una Volvo XC40 Recharge.

Parliamo di uno dei SUV elettrici più richiesti del momento, motivo per cui la prova di Matteo - che ormai ha un suo percorso fisso per questi test - è particolarmente attesa. Partiamo subito dalla salita, con il SUV svedese che ha consumato 41,2 kWh/100 km; non è certo poco, ma si tratta di un pesante SUV elettrico ed è un consumo ragionevole in pendenza.

In discesa il consumo è stato ovviamente di 0 kWh/100 km, mentre è in città che le cose diventano interessanti - visto che è il terreno migliore per le elettriche. Il Volvo XC40 Recharge ha consumato 13,4 kWh/100 km, non male per un veicolo di questa stazza, in tangenziale invece a 90 km/h il consumo è salito a 15,5 kWh/100 km, ancora perfettamente accettabile.

Bastano però 20 km/h in più per alzare sensibilmente il consumo: parliamo di 23,8 kWh/100 km con una media di 109 km/h, mentre a 127 km/h il consumi si è attestato a 25,7 kWh/100 km. Vi hanno convinto questi dati sul consumo reale del Volvo XC40 Recharge?