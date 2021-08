Quanto consuma la nuova Porsche Taycan a trazione posteriore? La prova

Il nostro amico Matteo Valenza ha provato auto elettriche di tutti i tipi, portandole spesso a fare il suo classico Tour Autonomia. Questa volta la macchina in prova è una di quelle “eccellenti”, la particolare Porsche Taycan a trazione posteriore, l’ultima arrivata della gamma.

A listino con un prezzo di partenza di 86.471 euro, la Taycan RWD è la più “economica” della line-up, a patto di non aggiungere troppi accessori. Quella fra le mani di Matteo costava circa 110.000 euro e quelli che seguono sono i consumi riscontrati in salita, in discesa, in ambito urbano, in tangenziale e in autostrada.

In salita, la Taycan RWD ha fatto segnare 43,6 kWh/100 km a una media di 50 km/h, in discesa invece si è guadagnato qualcosina con -26,1 kWh/100 km. In città la sportiva tedesca ha fatto segnare 20,8 kWh a 34 km/h di media, mentre è andata molto meglio in tangenziale a 89 km/h di media: 15,6 kWh/100 km, davvero niente male in questo ambito.

Bene anche a 106 km/h di media, con un consumo pari a 14,6 kWh, mentre a 128 km/h di media siamo saliti a 24,5 kWh/100 km. Solitamente le elettriche sono famose per consumare poco in città e molto in autostrada, con la Taycan RWD invece sembra accadere il contrario, con l’auto che si comporta molto bene al di sopra dei 90 km/h mentre consuma tanto a basse velocità.

Se vi piace la Taycan, non perdete la nostra prova della Porsche Taycan Cross Turismo nel Nord della Francia.