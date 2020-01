Quanto consuma la nuova Corvette C8 Stingray 2020? Potreste rimanere sorpresi...

Negli ultimi mesi sulla nuova Chevrolet Corvette C8 Stingray abbiamo imparato praticamente tutto, ma quanto consuma la nuova vettura americana a motore centrale? Oggi conosciamo anche i dati ufficiali dell'EPA.

La classica americana, del tutto stravolta con questa nuova generazione (a livello di design e di meccanica), monta un motore V8 da 6.2 litri che eroga 490 CV/365 kW ed è capace di percorrere 15 miglia per ogni gallone di benzina in città, 27 miglia in autostrada. Cerchiamo di fare chiarezza traslando queste cifre nei nostri sistemi di misura: l'EPA ha calcolato che con 3,78 litri di carburante (1 gallone per l'appunto) si possono percorrere 24,14 km in città, 38,62 km in autostrada.

Ci vogliono dunque 15,12 litri di benzina per percorrere 100 km in ambito urbano, 9,78 litri per fare 100 km in autostrada, dati che possono risultare alti ma che in realtà sono davvero ottimi per un motore di quella portata e potenza, che permette uno scatto da 0 a 96 km/h in meno di 3 secondi e raggiunge una velocità massima di 312 km/h. Grazie poi a un serbatoio da 70 litri, la nuova Chevrolet Corvette C8 Stingray 2020 offre un'autonomia complessiva di 800 km con un pieno. Davvero niente male.