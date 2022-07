Quanto consuma in autostrada la Kia EV6 GT-Line? I risultati grazie ad un test

La KIA EV6 è una delle vetture più in voga sul mercato tanto che l'offerta non riesce a rispondere adeguatamente all'altissima domanda. L'auto sta infatti stupendo per la sua autonomia, ma quanti chilometri può effettivamente coprire con una singola carica ad una velocità media di circa 112 Km/h?

Il team di Insideevs.com è recentemente entrato in possesso di una KIA EV6 GT-Line, con un parco batterie da 77,4 kW/h e dall'autonomia valutata in 442 Km totali (con pneumatici da 19"). La vettura a disposizione dei colleghi, tuttavia, disponeva di penumatici da 20", motivo per cui l'autonomia totale è stata compromessa di circa 15 Km rispetto a quanto dichiarato da EPA.

Ovviamente quando si effettua un test di questo tipo ci sono molti parametri che possono influire sulla resa dell'esperimento, come traffico, tempo, stile di guida e tanto altro ancora. Ad ogni modo, Insideevs ha scaricato la batteria da 100 a 0 dopo ben 245 miglia, ovvero dopo 395 Km percorsi, cercando di mantenere il più possibile una velocità media di 112 Km/h. Un risultato tutto sommato niente male e, al netto delle configurazioni, più o meno in linea con quanto dichiarato da EPA.

Potete comunque apprezzare l'esperienziale della KIA EV6 GT-Line tramite il video allegato in calce alla notizia. E voi, invece, cosa ne pensate di questo test? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.