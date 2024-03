I consigli per riprendere la bici in primavera: cosa controllare dopo l'inverno?

Oggi 20 marzo è ufficialmente iniziata la primavera, è dunque tempo di rimettersi in sella alle proprie bici per godere appieno della bella stagione. Vogliamo dunque darvi qualche dritta per evitare al massimo le brutte sorprese, soprattutto dopo un lungo periodo di fermo della vostra due ruote.

La prima cosa da fare è sicuramente controllare in che condizione versano catena e rocchetti. Il sistema di trasmissione che permette ai pedali di girare la ruota posteriore è fondamentale, motivo per cui prima di rimettersi in sella dopo un lungo periodo di stop è bene lubrificare per bene catena e rocchetti. Prima di applicare nuovo lubrificante, però, consigliamo caldamente di rimuovere con un panno quello vecchio, che potrebbe avere accumulato sporco e polvere. A catena “asciutta” e pulita, potete applicare il nuovo lubrificante senza problemi.

Altra operazione da fare è controllare la pressione degli pneumatici. Solitamente noi utilizziamo un piccolo compressore portatile in grado di controllare in automatico la pressione adatta, generalmente 45 psi per le bici. Questi dispositivi si possono acquistare facilmente sul web e alcuni dei più gettonati costano tra i 40 e i 50 euro, una spesa abbastanza ridotta per un prodotto che può aiutarvi con le bici, i monopattini e persino le automobili. Se può interessarvi, al momento stiamo utilizzando lo Xiaomi Air Pump 2 che costa su Amazon 59,98 euro, anche se spesso si trova in sconto attorno ai 45 euro (potete controllare anche il sito di Xiaomi Italia).

Prima di partire è fondamentale anche dare una controllata al sistema frenante, poiché dei malfunzionamenti potrebbero diventare pericolosi in strada. In caso di e-bike, è utile anche dare una controllata alla batteria, ricaricarla interamente se è ferma da un po’ di tempo per poi fare un giro di prova, così da verificare che tenga ancora la carica. Ovviamente se dando una controllata generale alla bici vi accorgete che qualcosa non funziona a dovere, provvedete a sostituirla, generalmente i costi di manutenzione sulle bici sono irrisori, soprattutto se cittadine. Controllate anche che il casco che utilizzate normalmente sia ancora intatto e non si sia rovinato nel corso della pausa invernale. A voler fare le cose per bene, sarebbe cosa buona e giusta anche dare una lavata alla bici, anche solo per rimuovere la polvere accumulata durante l’inverno.

