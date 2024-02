Al via le consegne italiane della nuova Volkswagen T-Cross: Porte Aperte 24 e 25 febbraio

Dopo avervela presentata per la prima volta nel luglio 2023, per la nuova Volkswagen T-Cross è finalmente arrivato il momento di arrivare fra le mani dei clienti e nelle concessionarie, dove si terrà un Porte Aperte il 24 e il 25 febbraio.

Iniziano dunque le consegne del City SUV Volkswagen appena rinnovato (per saperne di più: una Volkswagen T-Cross tutta nuova nel 2024), un modello che assieme ad altri della casa tedesca è disponibile nell’imperdibile versione Edition Plus: fino a 5.800 euro di risparmio sulle auto Volkswagen con un pieno di optional.

La Volkswagen T-Cross Edition Plus si può inoltre avere a soli 149 euro al mese (per 36 mesi) tramite la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV). Il brand tedesco ha pensato di riservare un nuovo Porte Aperte presso le concessionarie del nostro Paese per permettere agli utenti italiani di scoprire la vettura dal vivo: l’appuntamento è per i prossimi 24 e 25 febbraio 2024.

Potete sfruttare l’occasione per ammirare dal vivo anche un altro modello nuovo di zecca a firma Volkswagen: pensiamo alla nuova Passat di nona generazione ordinabile da novembre 2023, il cui prezzo parte da 42.550 euro. La vettura è disponibile anche in versione Variant, per gli amanti delle Station Wagon.