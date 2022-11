Consegnata l'ultima Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae da Krista Kim e Steve Aoki

In Casa Lamborghini si è chiusa un'era: a settembre 2022 è stata prodotta l'ultima Lamborghini Aventador V12, ora invece è stata consegnata l’ultima Aventador LP 780-4 Ultimae, e perdonate il gioco di parole. Per il modello della Casa ora è davvero finita...

Non verranno prodotte più Aventador a Sant'Agata Bolognese, mai più. L’ultima Aventador LP 780-4 Ultimae è stata venduta all'asta a un collezionista rimasto anonimo, che ha portato a casa anche l'esclusivo NFT realizzato in collaborazione con Krista Kim e Steve Aoki.

La Lamborghini Aventador Ultimae e l'NFT 1:1 creato in collaborazione con i due artisti contemporanei sono stati messi all'asta lo scorso mese di aprile. Lamborghini ha così ottenuto un nuovo primato: per la prima volta al mondo un NFT è stato battuto all'asta assieme a una supersportiva reale. Chi si è portato a casa vettura e NFT si è così aggiudicato l'eredità iconica del marchio, inoltre durante la cerimonia di consegna avvenuta a Sant'Agata Bolognese ha avuto l'opportunità di conoscere personalmente Krista Kim e virtualmente Steve Aoki con un “Meet and Greet".

Ricordiamo inoltre che l'ultima Aventador V12 prodotta ha omaggiato la Miura P400 Roadster, una one-off iconica ora in mostra a Sant'Agata Bolognese fino al 30 novembre (l'iconica Lamborghini Miura Roadster arriva al MUDETEC).