Consegnata la Corvette C8 Stingray numero 001 da 3 milioni di dollari: il video

Se qualche settimana fa Chevy ha annunciato l'inizio ufficiale della produzione della nuova Corvette C8 Stingray, ora è il momento di consegnare le prime unità ai vari concessionari sparsi negli USA. Nello specifico sul web è apparso il video di consegna della C8 VIN #001, la prima in assoluto dedicata al pubblico.

In realtà questa particolare vettura Numero 1 è stata già venduta qualche settimana fa a un'asta della Barrett-Jackson, acquistata da Rick Hendrick per ben 3 milioni di dollari - mentre sappiamo bene come Chevy abbia quest'anno voluto contenere i costi, con la C8 base che parte da 60.000 dollari.

Qualcuno potrebbe aver pensato che la compagnia americana abbia voluto alzare un po' di denaro extra, soprattutto dopo l'annuncio della vendita delle C8 base "in perdita", con guadagni solo con modelli super accessoriati dagli 80.000 dollari in su; in realtà tutti i fondi ottenuti tramite l'asta saranno devoluti al Detroit Children’s Fund, organizzazione non-profit che punta a migliorare l'istruzione nelle scuole di Detroit.

Ora la vettura si trova presso la Rick Hendrick City Chevrolet di Charlotte, in North Carolina, con lo stesso dealer che ha filmato l'arrivo dell'auto e ha postato le immagini su Facebook. Come dichiarato da Hendrick, la prima Corvette a motore centrale della storia non sarà mai guidata ma esposta presso lo Hendrick’s Heritage Center. Un peccato, non credete?