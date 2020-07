Gli consegnano una fantastica Mini, ma lui la distrugge dopo pochi istanti

Di YouTuber a bordo di supercar ne abbiamo visti a bizzeffe ormai, e non sorprendono più le notizie che riportano di qualcuno di loro mentre schianta la costosissima vettura appena acquistata (ecco un brutto esempio). A ogni modo lo YouTuber francese Pog è riuscito comunque a battere la concorrenza tramite una gara indiscutibilmente peculiare.

L'uomo aveva appena ricevuto una Mini John Cooper Works GP 2021, e il giorno stesso della consegna l'ha distrutta in modo piuttosto acrobatico nel cortile dietro casa. Pog descrive il suo canale Youtube con la frase "mi diverto con le mie auto", ma in questo caso dubitiamo fortemente sul fatto che abbia trascorso un pomeriggio ricco di gioia.

Il video in alto dura circa 20 minuti, ma la parte dove Pog si mette al volante col tentativo di stabilire il record sul giro intorno alla casa inizia al minuto 9. Insomma, come avrete notato voi stessi, sono bastati pochissimi secondi al conducente per distruggere la propria vettura ribaltandola durante una sterzata a destra.

Pog stesso, subito dopo lo schianto, ha espresso tutto il suo rammarico per il suo comportamento, anche perché, come ogni appassionato di auto, si sarà sentito malissimo dopo aver danneggiato una vettura tanto bella. Dopodiché ha affermato che chiunque è libero di giudicarlo come vuole dopo l'accaduto, e l'invito in pratica è stato irresistibile per molte persone, a giudicare dai commenti sotto il video.

Dal nostro canto non possiamo che esser lieti dei mancati ferimenti, ma speriamo al contempo che l'accaduto possa essere utile a Pog in chiave futura. Per concludere vi consigliamo di assistere a questa drag race tra Alfa Romeo 4C e Mini JCW Roadster, dove il divario è stato a dir poco enorme.