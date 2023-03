Gli consegnano un'Audi A3 nuova ma finisce subito male: incidente sotto casa

Una consegna davvero sfortunata quella che è stata filmata da un neo proprietario di un'Audi A3. L'uomo ha deciso di immortalare il magico momento attraverso un video con il proprio smartphone, ma la consegna non è andata proprio secondo i piani.

Il momento dell'arrivo, che sia di un'auto o di qualsiasi altro oggetto che attendiamo e desideriamo, è sempre qualcosa di magico, e spesso e volentieri è accompagnato da un bel filmato con tanto di esclamazioni di gioia, ma in questo caso le parole proferite dall'autore del video sono state tutt'altro che di giubilo.

Del resto vedendo cosa stesse succedendo sotto i suoi occhi, è stato normale per lo sfortunato proprietario dell'Audi A3 imprecare. Ma scopriamo cosa è successo. Come potete notare dal video che trovate più sotto, si nota un carro attrezzi arrivare davanti ad un'abitazione.

Non è ben chiaro il modello della berlina tedesca, e anche la nazione, ma vedendo la targa gialla non è da escludere che il filmato giunga dall'Olanda, alla luce anche della lingua parlata dallo stesso “film maker”.

Ad un certo punto la vettura scende in retromarcia dal camion, pronta ad inserirsi sulla destra nel vialetto di accesso della casa del proprietario. Peccato però che nel momento in cui la stessa auto svolti a destra, sopraggiunga in quegli istanti una moto da cross guidata molto probabilmente da un ragazzo, che centra in pieno la fiancata destra dell'A3 versione Sedan.

Nel giro di pochi secondi quindi, quello che doveva essere un momento memorabile si è trasformato in un dramma, con la vettura nuova di zecca irrimediabilmente ammaccata sulla fiancata dopo lo scontro con la motocicletta.

Fortunatamente il giovane protagonista dell'incidente non sembrerebbe essersi fatto male visto che, dopo lo scontro si è subito rialzato, tra l'altro soccorso anche da una coppia di ragazzi che è sopraggiunta in quegli istanti su un'auto, forse amici del giovane a bordo della moto.

In questo caso di chi è la colpa? L'Audi non sembra aver messo la freccia al momento della svolta ma la moto sembrerebbe viaggiare su uno spazio non riservato ai motocicli: la cosa certa è che il nuovo proprietario avrà dovuto attendere ancora un po' di tempo prima di poter salire sulla sua nuova auto.

Un siparietto senza dubbio spiacevole quello accaduto allo sfortunato proprietario olandese, ma non sono stati molto più fortunati due ragazzi che stavano girando un podcast e che si sono visti un SUV sfondare il bar dove si trovavano. Non è andato meglio anche ad un giovane inglese reduce da un incidente contro una mucca, che gli ha distrutto la sua Lamborghini nuova di zecca.