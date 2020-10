Conosciamo il nuovo Rieju Nuuk, scooter elettrico simil 50cc e 125cc

Il mondo delle due ruote sta sicuramente vivendo un momento di grande fermento, grazie agli incentivi statali 2020 e all'arrivo sul mercato di nuovi modelli elettrici. Fra questi c'è sicuramente il Rieju Nuuk, visto per la prima volta a EICMA 2017 e ora pronto per la commercializzazione in Italia.

Arriva dalla Spagna ed è realizzato in collaborazione con Bosch, azienda che fornisce il motore elettrico, la batteria, il cruscotto e l'inverter. A livello di design siamo molto vicini ai mitici "tuboni" di trent'anni fa, pensiamo ai mitici Fifty e Garelli. Oggi però il Nuuk non inquina ed è disponibile in due varianti differenti: ciclomotore, simil 50cc, e motocicletta, simil 125cc che si può portare con patente B o A1 (per saperne di più trovate qui il nostro speciale dedicato alle moto elettriche da guidare con patente B e A1).

Tecnicamente entrambe le varianti hanno un'altezza sella di 78,5 cm, le ruote sono da 17 pollici e il peso è di circa 150 kg. A bordo troviamo una batteria da 10,5 kWh per entrambe le versioni, con la prima che raggiunge i 45 km/h di velocità, la seconda i 115 km/h. In termini di autonomia, abbiamo 160 km di strada a disposizione nella variante ciclomotore, 120 km per la motocicletta.

A incontrare un Nuuk "in persona" è stato il nostro amico Matteo Valenza, che ci ha anche mandato delle foto scattate per l'occasione. Arriviamo così a parlare del prezzo: il Rieju Nuuk parte da 6.899 euro ed è disponibile anche in versione cargo con baule posteriore e parabrezza.