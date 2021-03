Conosciamo la nuova Citroen e-C4 elettrica, da 25.000 euro con incentivi

Stellantis crede sempre meno nelle auto ibride, all’interno del marchio dunque dobbiamo prepararci a un’invasione di auto elettriche - come la nuova Citroen e-C4, interessante vettura a zero emissioni che il nostro amico Matteo Valenza ha testato con mano.

Dotata di una batteria da 50 kWh, la nuova Citroen e-C4 promette un’autonomia di 350 km (“fino a”, poi ovviamente molto dipende da come utilizzate l’acceleratore...) secondo il nuovo standard WLTP - sul sito dedicato trovate inoltre un comodo strumento per calcolare l’autonomia in base alla velocità media. L’accumulatore è inoltre garantito per 8 anni o 160.000 km, per il 70% della capacità iniziale.

Ma a che velocità si ricarica la nuova e-C4? La massima potenza raggiungibile è di 100 kW presso le colonnine Fast Charge compatibili, con la quale si raggiunge l’80% in soli 30 minuti. Con una Wallbox da 11 kW la ricarica completa si ottiene in 5 ore, mentre con una Wallbox da 7,4 kW occorrono 7 ore e mezza.

Tramite una presa domestica tipo Green’up servono 4 ore e mezza per ricaricare 100 km, 9 ore presso una normale presa domestica. Citroen inoltre può aiutarvi a installare una soluzione di ricarica casalinga in collaborazione con Enel X. Arriviamo così a parlare di prezzi: nuova Citroen e-C4 parte da 35.150 euro in allestimento Feel.