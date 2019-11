Ora conosciamo l'impressionante tempo di accelerazione della Corvette C8

Al SEMA 2019 di Las Vegas Chevrolet ha finalmente dato prova dell'immensa potenza della sua Corvette a motore centrale. Parliamo ovviamente della Corvette C8 nella versione più attrezzata, quella con il pacchetto Z51 Performance. Vediamo come se l'è cavata l'attesissima sportiva americana nei tempi di accelerazione da 0 a 100.

Appena 2.9 secondi, questo è stato il tempo necessario per raggiungere i 100 Km/h. La Corvette C8 con pacchetto Z51 Performance ha bruciato un quarto di miglio in 11.2 secondi. Se la C8 ufficialmente conta su una solida potenza da 495 CV, alcuni test suggeriscono che il veicolo sia in grado di sprigionare 558CV di potenza.

Una potenza che è anche un piacere per l'udito, a giudicare da questo video (dove però sentiamo il ruggito della C8.R).

Il pacchetto Z51, come spiegavamo nella news su tutte le opzioni disponibili al lancio, include alcuni elementi pensati per le competizioni, come scarichi di tipo sportivo, freni Brembo e il differenziale a slittamento limitato elettronico. Il pacchetto costa 5.000$, mentre per la Corvette C8 base si parte da 59.995$. Per il modello più completo si arriva quasi a 72.000$.

La Corvette C8, stando a quanto dice la stessa General Motors, è la Corvette non pensata esplicitamente per uso su pista (come la C8.R) più potente della storia del brand.