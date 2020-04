Conosciamo finalmente la data di inizio produzione del Ford Bronco

Il Ford Bronco Sport doveva venire presentato ufficialmente a marzo. Ovviamente è diventato una delle prime vittime illustri dei ritardi imposti dall'epidemia che sta piegando il mondo. Poco male, l'automotive non si ferma: Ford, in quello che ci auspichiamo non si riveli un eccesso d'ottimismo, ha fissato la data d'inizio produzione del Bronco.

Stando alla stampa specializzata americana, si parla di settembre del 2020. A dare la notizia, sulla base delle indiscrezioni di un fornitore ufficiale, è Automotive News. Per la precisione la data d'inizio della produzione del Ford Bronco Sport (il modello a 4 porte) sarebbe fissata per il 7 settembre.

Inizialmente nei piani di Ford il fuoristrada avrebbe dovuto iniziare ad essere prodotto a luglio, ma questo ovviamente non è più stato possibile. Il fuoristrada doveva venire presentato durante l'Auto Show di New York, evento che è stato cancellato.

Ironia beffarda vuole che sia proprio il Javits Center —la venue dove ogni anno si tiene l'evento dedicato alle auto— il sito scelto dalle autorità per ospitare un ospedale provvisorio dedicato ai casi di covid-19. Nota a margine e completamente irrelata: a pochi passi dal Javits Center di recente un imprenditore ha sfasciato una rarissima Gemballa Mirage GT.

Ancora un'incognita la data d'inizio produzione del Baby Bronco, la versione a due porte del fuoristrada. Nonostante il ritardo nella presentazione dei due veicoli, un recente leak li ha rivelati entrambi.