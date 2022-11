Conosci le prime tre auto prodotte da BMW? Tutto ha inizio nel 1927

Oggi il marchio BMW è sicuramente uno dei più apprezzati al mondo, nonostante diverse polemiche abbiano riguardato il design dei modelli usciti negli ultimi anni - in particolar modo i fan hanno criticato le grandi griglie delle vetture new gen. Conoscete però quali siano stati i primi tre modelli della compagnia bavarese?

BMW 3/15

La storia di BMW, acronimo in inglese delle parole Bavarian Motor Works, ha inizio nel 1916 quando il marchio produceva motori per aeroplani (un destino simile a quello di Saab, partita dagli aerei per finire alle automobili). Per vedere la prima automobile bisogna saltare al 1927 con l'iconica BMW 3/15, una vettura leggendaria proposta in principio con marchio Dixi, poi acquisito dall'azienda bavarese nell'ottobre del 1928. Vantava un motore da appena 747 cc che erogava ben 11 kW/15 CV. Poteva raggiungere i 75 km/h e accelerava da 8 a 40 km/h in 10 secondi. Consumava fra l'altro 5,5 litri di benzina per 100 km.

BMW 3/20

BMW 303

La 3/15 è stata prodotta fino al 1932, anno in cui BMW è riuscita a creare una seconda vettura, la, venduta fino al 1934. In questo caso un design più giocattoloso e un motore da 788 cc sancirono un discreto successo, del resto si trattava del primo modello sviluppato interamente da BMW, senza l'ombra di Dixi.

Nel 1933 invece BMW lancia la sua prima vettura con denominazione a tre cifre: la 303, vettura familiare dal design fiero che poteva vantare il motore M78 OHV I6. Un propulsore da 1.173 cc, 22,5 kW/31 PS che rappresentò un vero salto quantico per l'epoca. È con queste tre vetture leggendarie che la storia di BMW ha avuto inizio, una storia che oggi, nel 2022, è arrivata alla Serie 7 (ufficiale la nuova BMW Serie 7 2022), alla i7 e alla nuova BMW 3.0 CSL a 6 cilindri.