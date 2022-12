Conosci le prime tre auto prodotte da Audi? Tutto ha inizio nel 1909

La creatura fondata nel 1909, Audi, si affermerà come uno dei marchi sportivi più innovativi nella storia dell’automobile. Il motore centrale del 1934, poi i trionfi diesel e ibrido a Le Mans sono solo alcune tappe della storia di un marchio leggendario che, dal 2026, approderà in F1 (Audi in F1 dal 2026). Torniamo però alle sue origini a caccia dei suoi primi tre modelli.

Typ A

La Typ A (conosciuta anche come 10/22 PS) è stata la prima vettura assemblata dalla casa tedesca. L'auto vide la luce poco tempo dopo lo storico divorzio tra August Horch e l'azienda da lui fondata qualche anno prima. Dopo un lungo periodo di tensioni con i membri del consiglio, August Horch lasciò l'azienda il 16 luglio 1909 e di lì a poco ne aprì una nuova per la produzione di autovetture in proprio. Dopo che la vecchia azienda fondata da Horch impose a quest'ultimo di non utilizzare il vecchio marchio per le sue vetture, l’imprenditore e ingegnere tedesco scelse di utilizzare il nome Audi come traduzione in latino del suo stesso cognome (che in tedesco significa per l’appunto “ascoltare”). Nasce così, nel 1910, la prima Audi della storia, la Typ A. Questa vettura si basava sulla stessa struttura delle contemporanee Horch 10PS, della quale Horch riuscì a sfruttare le caratteristiche senza strascichi legali. L'auto montava un motore a benzina a quattro cilindri e a quattro tempi da 2.612 cm³ di cilindrata. La potenza erogata era di 22 CV, il cambio era a quattro rapporti, la trazione era posteriore. Con queste caratteristiche, la Typ A raggiungeva una velocità massima di 70 km/h. Fino al 1912 ne furono prodotti in totale 140 esemplari, al prezzo di 8.500 marchi ognuno.

Typ B

Al termine della produzione la Typ A fu sostituita dalla Typ B, sua naturale evoluzione che rimase in produzione fino al 1914. Il modello era equipaggiato con un motore a quattro tempi e a quattro cilindri da 2.612 cm³ mentre la potenza sviluppata raggiungeva i 28 CV a 1.800 giri al minuto. Cambio a quattro marce, trazione posteriore. La vettura era disponibile con carrozzeria turismo due o quattro posti. La velocità massima raggiunta dalla Typ B era di 75 km/h. Un esemplare della Typ B vinse la Alpenrennen del 1911. In totale, vennero prodotti 360 esemplari. La Typ B fu poi sostituita da due modelli: il più potente fu la Typ C disponibile dal 1912, mentre il meno potente era la Typ G lanciata nel 1914.

Typ C

Il modello aveva installato un motore anteriore biblocco a quattro cilindri e a quattro tempi da 3.564 cm³ di cilindrata mentre la potenza erogata era di 35 CV a 1.700 giri al minuto. Il cambio era a quattro rapporti, la trazione posteriore e la carreggiata anteriore e posteriore era di 1.300 mm. Le sospensioni erano a balestra e ad assali rigidi, mentre l'unica carrozzeria disponibile era turismo quattro posti. La velocità massima raggiunta dal modello era compresa tra i 90 e i 100 km/h. Dal 1912 al 1914 alcuni esemplari del modello, con motore potenziato a 40 CV, vinsero tre edizioni consecutive del rally d'Austria. Per questo motivo Typ C è anche conosciuta come "Alpensieger". La guidabilità e l'affidabilità del modello, oltre che i suoi successi sportivi, contribuirono a far crescere la considerazione del pubblico nei confronti di Audi. Un esemplare di Typ C fu inoltre per 19 anni la vettura privata del fondatore August Horch.