Conoscevate questa rarissima Ferrari col V12? Quasi nessuno ne ha sentito parlare

Gli appassionati del Cavallino Rampante conoscono benissimo ogni singolo modello e variante che sia mai uscito dalle fucine creative della casa di Maranello, ma la stragrande maggioranza del pubblico potrebbe non aver mai sentito parlare di una fantastica vettura dal poderoso V12.

Tutti abbiamo posato gli occhi su una F40, sulla F40 e di certo anche sulla 355 e sulla 430, ma eravate a conoscenza della F60? Nel leggerne la nomenclatura potrebbe venire in mente un misterioso bolide prodotto appena prima della Ferrari Enzo e passato praticamente in sordina, ma in realtà le cose non stanno proprio così.

La F60 non è una succeditrice delle mitiche F40 ed F50, ma un modello speciale e molto più raro. E' stato infatti prodotto nel 2014 per celebrare il sessantesimo anno dal debutto di Ferrari in Nord America, e l'esemplare visibile nella galleria di immagini in calce, facente parte delle sole 10 unità mai costruite, sarà messo all'asta durante il prossimo mese di agosto da RM Sotheby's.

La F60 si muove grazie ad un possente V12 aspirato da 6,3 litri in grado di scaricare sull'asfalto ben 730 cavalli di potenza. Il motore è lo stesso della F12 Berlinetta (ecco quella recentemente venduta da Chris Harris), ma rispetto a quest'ultima la F60 gode di una carrozzeria completamente diversa e ispirata alla storica 275 GTB/4 NART Spider, che venne commercializzata solo in Nord America negli anni '60.

Come potreste notare voi stessi dando un'occhiata agli scatti in fondo, la macchina contiene numerosissimi rimandi ai riferimenti visivi americani: si va dall'esclusivo badge con la bandiera statunitense sulla carrozzeria ai dettagli a Stelle e Strisce posti dentro l'abitacolo, dalla scelta dei colori al ricavo dei più piccoli dettagli.

Ovviamente, soprattutto per via dei pochissimi esemplari costruiti, le previsioni sul prezzo non potevano tendere al ribasso: per RM Sotheby's la Ferrari F60 verrà ceduta ad una cifra di 2,5 milioni di dollari (2,1 milioni di euro).

A proposito di Ferrari introvabili vogliamo chiudere facendo menzione di un modello sviluppato appositamente per il pubblico giapponese: ecco l'inestimabile Ferrari J50, anch'essa assemblata in soli 10 esemplari.