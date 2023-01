Conor McGregor investito da un'auto mentre va in bici: il video sui social

Attimi di paura per Conor McGregor: il noto lottatore di arti marziali irlandese è stato investito da un'auto mentre era in bicicletta. L'atleta ha testimoniato il tutto sulla sua pagina Instagram mostrando anche i segni dell'investimento.

Stando a quanto raccontato dal lottatore MMA, stava circolando tranquillamente su una strada secondaria con la propria bicicletta per tenersi in allenamento quando è stato travolto da un'automobilista che passava in quegli istanti. Nel video pubblicato su Instagram si sente la voce sconvolta dello stesso Conor McGregor, che racconta di essere sotto choc per il colpo ricevuto, e ringraziando il cielo per la fortuna di non aver subito gravi conseguenze. Nel contempo si sente una persona esclamare "Sono seriamente dispiaciuto", l'automobilista che ha appunto investito il noto personaggio.

Il guidatore non è affatto scappato ma si è fermato a prestare soccorso a McGregor, visibilmente dispiaciuto, e stando a quanto spiegato, sembra che per colpa del riflesso del sole, (evidentemente l'incidente è avvenuto attorno all'ora del tramonto), il guidatore non è riuscito a vedere il ciclista. "Ho appena preso un colpo di macchina da dietro – ha raccontato il lottatore, spiegando quindi di essere stato investito dal retro e non frontalmente - una trappola solare, l'autista non poteva vedermi". E ancora: "Grazie a Dio, non era il mio momento. Grazie anche al wrestling e al judo. Avere consapevolezza mi ha salvato la vita".

Senza dubbio simpatico l'ultimo video caricato da Conor McGregor in cui si vede l'autista responsabile dell'investimento mentre accompagna all'ospedale la sua vittima per dei controlli. The Notorius non è apparso comunque agitato ne adirato, capendo perfettamente la situazione. "Tutto bene amico – le parole dell'atleta rivolte all'uomo - tutto bene. Non ti preoccupare. Sarei potuto essere morto, ma va tutto bene".



Il filmato pubblicato dall'atleta è solo l'ultimo di una serie di investimenti che appaiono online. Recentemente vi avevamo mostrato quello con protagonista un motociclista investito da un Mercury Montainer, e nel contempo stanno crescendo gli incidenti con protagonisti i veicoli elettrici. Nel 2021 sono state ben 10 le vittime di incidenti in monopattino, dato che quasi sicuramente sarà aumentato nel 2022, alla luce della massiccia diffusione degli stessi mezzi di trasporto.