Connettore Tesla NACS obbligatorio sulle nuove colonnine nello Stato di Washington

Per lo standard di ricarica Tesla NACS le cose si mettono sempre meglio negli Stati Uniti: oltre al Texas, anche nello Stato di Washington per le colonnine costruite con i fondi federali sarà obbligatorio offrire in aggiunta il connettore di Elon Musk.

Ogni giorno che passa, Tesla aggiunge un nuovo tassello al suo grande mosaico: il suo standard di ricarica sarà utilizzato non solo da diversi altri brand di terze parti, anche da numerosi produttori di stazioni di ricarica. A oggi sappiamo che Ford, GM e Rivian utilizzeranno il connettore NACS sulle loro vetture elettriche a partire dal 2025. In questo modo le vetture di questi brand potranno utilizzare in maniera nativa i Tesla Supercharger, anche altre stazioni di terze parti però adotteranno presto il NACS, ricaricare sarà dunque sempre più facile e veloce.

Ricordiamo che negli Stati Uniti la questione ricarica è molto diversa da quella europea. Nel vecchio continente il connettore DC più diffuso è ormai il CCS Combo 2, mentre per la ricarica AC si utilizza il Tipo 2. Su alcune vetture giapponesi resiste ancora il CHAdemo, ma si tratta di uno standard in disuso. Negli Stati Uniti oltre al CCS esiste lo standard NACS ideato da Tesla, che sino a qualche mese fa è rimasto esclusiva delle vetture di Elon Musk e delle stazioni Supercharger. Da qualche mese invece Tesla ha aperto il suo standard al mercato e l'obiettivo è di convincere quanti più produttori possibile in tutto il Nord America. Le possibilità che lo standard Tesla diventi predominante sono sempre più alte, anche viste le caratteristiche avanzate che è in grado di promettere - con potenze fino a 1.000 kW. Oltre a GM, Ford e Rivian potrebbero inoltre aggiungersi molto presto Stellantis e Hyundai, vedremo dunque cosa succederà nei prossimi mesi...