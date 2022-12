Ecco il connettore Tesla sulle auto a energia solare Aptera: è ufficiale

Tesla sta cercando di scuotere il mercato elettrico lanciando un nuovo standard di ricarica, il cosiddetto NACS. I problemi non sono pochi, così come i pareri contrari, per il momento però Aptera è la prima azienda ad adottare il connettore: eccolo nella prima foto ufficiale.

La notizia è trapelata già qualche giorno fa, con Aptera Motors che ha confermato l'utilizzo del connettore NACS sulle sue auto a energia solare. Auto che fra l'altro hanno un sapore tutto italiano: Aptera costruisce le sue auto a energia solare nella Motor Valley italiana. Connettori e strumentazione di ricarica però saranno costruiti da Lectron, azienda che opera nell'ambito della mobilità elettrica.

Per riassumere un attimo ciò che sta accadendo: lo scorso 11 novembre 2022 Tesla ha annunciato al mondo di aver aperto la possibilità a tutti i produttori di utilizzare il proprio connettore NACS, finora visto soltanto in Nord America sulle Tesla. Una mossa chiara, che sottintende la volontà di far diventare il suo connettore proprietario lo standard per tutto il mercato. Sono subito arrivate diverse critiche (la CharIN risponde No Grazie allo standard Tesla), Aptera invece ha accolto con piacere la novità e ha subito adottato il connettore lasciandolo costruire a Lectron.

"Siamo entusiasti di questa scelta e ringraziamo Tesla per averci dato la possibilità di usare il suo standard, un connettore dotato di tecnologia superiore" ha detto Chris Anthony, Co-CEO di Aptera Motors. "La decisione di Tesla di aprire a tutti il suo standard sarà probabilmente un passo essenziale per il futuro dei trasporti, che è sempre più green. Non vediamo l'ora di adottare il connettore NACS sui nostri veicoli".