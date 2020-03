Confrontiamo le dimensioni delle Tesla Model Y, 3, S e X

Non parliamo di un confronto estremamente professionale, magari creato da qualche magazine specializzato straniero, ma di una comparazione postata su Twitter da Jay Yu , che si è fotografato accanto alle vetture per far capire al pubblico quanto siano effettivamente differenti in termini di dimensioni. Se la Model 3 e la Model S sono berline "pure", in grado di arrivare alle spalle di Yu, la Model Y è francamente più alta e mastodontica, capace di superare la nuca. Certo nulla a confronto con la Model X, che resta ancora oggi la vettura Tesla più possente del listino. Con il SUV elettrico Yu è quasi totalmente sovrastato, si nota come l'auto sia la più grande fra le tre, anche se la Model Y vi si avvicina moltissimo. Ricordiamo che le consegne della Model Y stanno per iniziare , in netto anticipo rispetto alla tabella di marcia iniziale, non vediamo dunque l'ora di veder arrivare il crossover sulle strade - e magari provarlo in prima persona come fatto con Model X e Model 3.

Here's me standing next to a blue Model 3 so you can compare it to the Model Y. Im holding a 20oz boba milk tea and I'm wearing Nike Epic Reacts with a .75inch sole 😂. Butt is 1 inch from car in both pics. #ModelY #Tesla #Yanggang #MATH @elonmusk @AndrewYang https://t.co/vRd2izssvn pic.twitter.com/LIzUXHo3gd — Jay Yu (@jayzilla711) March 1, 2020

Alright, here is a comparison of me standing next to a Model Y vs a Model X. If you want to see me stand next to another vehicle with my yang gang hat, let me know. #ModelY #ModelX #YangGang @Tesla https://t.co/nfQOVjJqaH pic.twitter.com/7NqDxowVKD — Jay Yu (@jayzilla711) February 29, 2020