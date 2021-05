Confonde il pedale del freno con quello dell'acceleratore e distrugge la Toyota

A quanto pare non sono pochi gli automobilisti che sono solito confondere il pedale dell'acceleratore con quello del freno. A cadenza regolare vengono condivise su YouTube delle clip che lo dimostrano in modo lampante, e quella visibile in alto ne è una ulteriore riprova.

Come potreste notare voi stessi dando un'occhiata al video pubblicato da ViralHog, il conducente di una Toyota Yaris in retromarcia ha schiacciato con convinzione il pedale destro finendo per accelerare all'indietro, salire su un marciapiede, sfiorare delle persone ovviamente ignare e terminare la propria corsa contro un massiccio albero a bordo strada.

In base a quanto riportato, sembra che la vicenda si sia svolta in Vietnam e che la protagonista sia una Toyota Yaris con qualche anno sulle spalle. Al momento non conosciamo le intenzioni dell'automobilista, poiché c'è chi dice che stava parcheggiando e chi ribatte che invece stava per andar via, ma in ogni caso pigiando l'acceleratore ha rischiato seriamente di investire più di un pedone.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito in seguito all'incidente, anche se l'individuo con il cappello intrecciato ha dovuto sollevare il braccio all'ultimo istante per evitare lo specchietto retrovisore in rapido avvicinamento. Le altre persone immortalate nel video invece non si erano accorte dell'auto impazzita, e hanno reagito soltanto quando quest'ultima ha generato rumore sbattendo contro l'albero.



Di casi simili se ne possono trovare a bizzeffe sui social e avviandoci a chiudere vogliamo proprio citarne un paio. Il primo concerne un uomo che ha lanciato la propria vettura dentro una piscina accelerando involontariamente, mentre il secondo è probabilmente ancora più grave: il conducente di una Tesla Model 3 è volato dentro un negozio devastando macchina e immobile. In ultimo riportiamo il caso del proprietario di una Porsche Taycan nuova di zecca, che è caduto dal vialetto di casa atterrando sul tettuccio di una BMW Serie 1 parcheggiata a bordo strada.