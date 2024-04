Configuriamo l'Alfa Romeo Milano: gratuita solo la carrozzeria bianca, tutti gli extra

Dopo anni di attesa, finalmente Alfa Romeo ha svelato il primo B-SUV della sua storia nella serata del 10 aprile 2024. Abbiamo provato a configurare la nuova Alfa Romeo Milano, scopriamo dunque tutti i prezzi e le versioni disponibili al lancio.

Il nuovo SUV compatto del Biscione può essere ordinato, al momento, soltanto nel suo allestimento SPECIALE, sia in versione ibrida che elettrica. In particolare la Milano Ibrida SPECIALE, il modello entry level della gamma per quanto riguarda i prezzi, parte da un prezzo di listino di 31.900 euro. Tecnicamente abbiamo un sistema Mild Hybrid a 48 V con motore a 3 cilindri da 1,2 litri e 136 CV, supportato da un motore elettrico da 21 kW innestato direttamente nel cambio eDCT6. Questa variante è a trazione anteriore e promette un consumo di 5,2 litri di benzina per 100 km.

Il Bianco Sempione è l’unica colorazione gratuita, gli altri colori vanno da 600 a 1.500 euro; in particolare il Rosso Brera con tetto nero della vettura scelta da Alfa Romeo per la presentazione costa 1.500 euro extra. In opzione è possibile aggiungere il Pack Sport Speciale (Corsa) a 2.500 euro con volante sportivo in pelle e sedili in Alcantara e vinile. Il Pack Techno Speciale, invece, costa 1.500 euro e contiene lo specchio retrovisore interno elettrocromico, fari Full LED Matrix, il pad per la ricarica wireless e i sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali. Per avere l'ibrida con look e contenuti dell'auto mostrata all'evento di lancio bisogna arrivare a 37.400 euro.

Passiamo così alla Milano Elettrica, più interessante della Mild anche solo per la versione VELOCE a trazione integrale. La gamma parte dalla Milano Elettrica SPECIALE da 115 kW/156 CV, un modello che promette 408 km di autonomia sul ciclo misto e 584 in ambito urbano. Il consumo WLTP previsto è di 15,2 kWh/100 km. Questa versione parte da 41.500 euro (un prezzo che le permette di accedere ai nuovi incentivi auto 2024, fino a 13.750 euro di sconto) e prevede gli stessi extra della Ibrida, ovvero vernici a pagamento, Pack Sport Speciale (Corsa) e Pach Techno Speciale da aggiungere in fase di ordine. Per avere una Milano Elettrica SPECIALE FWD come vista all'evento di lancio bisogna spendere 47.000 euro tondi tondi.



Al momento, purtroppo, non è possibile ordinare la Milano Elettrica Speciale VELOCE con 240 CV e trazione integrale, dunque non abbiamo neppure idea del prezzo. Continuate a seguirci per eventuali aggiornamenti. Per provare in prima persona, trovate il configuratore dell'Alfa Romeo Milano già online.

