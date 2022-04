Il configuratore della Lotus Eletre è online: abbiamo allestito il 'nostro' SUV Lotus

La svolta elettrica di Lotus è iniziata con la presentazione del primo SUV della casa, la Eletre, un mezzo controverso che ancora non è stato digerito da tutti gli appassionati, ma che per Lotus era necessario, per aumentare le vendite e investire così nelle sportive del futuro. Ora possiamo personalizzare la Eletre col nuovo configuratore online.

É vero, il SUV della casa di Hethel non sembra così vicino a quel concetto di Lotus che tutti noi conosciamo, ma il carattere non le manca, e tutto sommato mantiene ancora quell’elemento cardine su cui è nata, ossia la leggerezza. Se pensate a quanto è grande, e per di più elettrico, quindi appesantito dalle batterie, un peso di “sole” due tonnellate non è un risultato niente male, e decisamente migliore di altre avversarie a motore termico.

E finalmente adesso possiamo divertirci col configuratore online della vettura, che è finalmente disponibile e pronto per farci un po’ sognare, giocando con diversi accostamenti cromatici e rivestimenti per gli interni. Inoltre non manca la possibilità di “posizionare” il nostro SUV Lotus su ambientazioni differenti, che vanno da un contesto cittadino notturno ad uno studio fotografico, per poi salvare un’immagine di ciò che abbiamo creato, senza dimenticare che all’interno del configuratore troverete anche diverse animazioni che interessano i vari componenti dell’auto, come il sistema Lidar, l’apertura delle portiere ma anche l’attivazione dell’alettone posteriore.

Noi non potevamo certo tirarci indietro di fronte a una passatempo del genere, e ci siamo cuciti addosso la nostra Eletre, optando prima di tutto per una tinta verde metallizzata in stile British Racing Green. I cerchi li abbiamo lasciati proprio come quelli della Eletre visti durante la presentazione (ma c’è anche una variante totalmente scura), mentre per le pinze dei freni abbiamo optato per una tinta nera con badge Lotus in tinta gialla. Le scelte cromatiche per gli interni sono numerose, ma dopo aver scartato il nero, il bianco e un originale verde inglese, la scelta è ricaduta su un color cuoio che ben si amalgama col colore scelto per gli esterni e restituisce un buon compromesso tra sportività ed eleganza.

A questo punto non vi resta che visitare la pagina dedicata al configuratore e dare libero sfogo alla fantasia, e magari fateci sapere le vostre scelte.