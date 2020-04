Il configuratore della Ferrari Roma è online, finalmente

È finalmente online il configuratore della Ferrari Roma, il che significa che i clienti del brand possono iniziare a personalizzare la vettura in vista di un acquisto, mentre noi possiamo farlo per puro divertimento e perché sognare (ma solo quello) non costa nulla. È anche un ottimo modo per esplorare la vettura in ogni angolazione possibile.

Durante tutto il processo di personalizzazione è infatti possibile avviare la modalità a 360 gradi, e a quel punto il configuratore occupa lo schermo nella sua interezza mentre è possibile cambiare l'angolatura della visuale usando il mouse o i tasti direzionali. È possibile farlo anche con la visuale degli interni della Ferrari Roma.

Si parte ovviamente dalla possibilità di personalizzare il colore della verniciatura della Ferrari Roma. I clienti del cavallino di Maranello possono scegliere da un'ampissima lista di colori, inclusi quelli storici del brand e qualche opzione più sofisticata (personalmente stravedo per il Verde British e per il Grigio Ingrid). Ferrari offre altrettante opzioni di personalizzazione anche per gli interni: Tre i possibili sedili (di serie, Daytona e con cuciture losangate), 30 i colori della pelle e 18 quelli delle cuciture.

Si passa quindi ai cerchi e alle pinze, con la possibilità per quest'ultime di poter optare per soluzioni cromatiche a contrasto con il colore predominante della carrozzeria.

Grande assente è la tecnologia: gli optional non possono essere personalizzati usando il configuratore online.

Non sono visibili nemmeno i costi di ogni opzione di personalizzazione. Niente giochino del "crearsi la versione più costosa possibile" come avevamo fatto per la Porsche Taycan.

La Ferrari Roma è stata presentata ufficialmente lo scorso 14 novembre. Questa GT non ha stupito solo per le sue linee (a detta di molti) distanti dall'immaginario classico di Ferrari: il portachiavi della Ferrari Roma è a dir poco sfrontato. Trovate il configuratore ufficiale della Ferrari Roma a questo link.