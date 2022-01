Il configuratore della nuova Corvette Z06 svela un segreto: arriverà una versione speciale

Certe indiscrezioni arrivano dagli addetti ai lavori, oppure da voci importanti del settore, ma in questo caso è la casa stessa ad aver fatto un passo falso. Per qualche minuto, il configuratore della nuova Chevrolet Corvette Z06 mostrava infatti un allestimento speciale non ancora annunciato.

Se stavate pensando di andare a vedere con i vostri occhi, ci spiace comunicarvi che tutto è stato riportato alla normalità, ma fortunatamente il portale CorvetteBlogger è riuscito ad avere gli screenshot di un utente di nome Jeremy, che ha catturato le schermate prima che l'intervento della casa madre nascondesse il tutto.

L’edizione speciale della Corvette Z06 sarà la 70th Anniversary Edition e celebrerà appunto i 70 anni del modello in questione. A quanto pare sarà disponibile in sole due colorazioni, White Pearl Metallic Tri-coat con strisce orizzontali grigie, oppure in tinta Carbon Flash Metallic con strisce in nero satinato. Le pinze dei freni sfoggiano una sportiva tinta rossa, mentre i cerchi sono in tinta Carbon Flash con bordi rossi, così come gli specchietti e lo spoiler posteriore.

Gli accostamenti di colore continuano nell’abitacolo, partendo dai sedili Ceramic GT2 bianchi e neri con cuciture rosse, stesso colore che contraddistingue anche le cinture di sicurezza e altri dettagli del cruscotto. Sul volante si notano inserti in fibra di carbonio, e una targhetta con riportato il logo del 70° anniversario, visibile anche sui sedili e sul battitacco.

Vi ricordiamo che la nuova Corvette Z06 dovrebbe entrare in produzione dal prossimo maggio, mentre gli ordini per i modelli 2023 inizieranno dal prossimo marzo, secondo un report di Muscle Cars & Truck, per questo l’annuncio ufficiale della 70th Anniversary Edition potrebbe essere dietro l’angolo. Nel frattempo, gustatevi questo giro a bordo di una delle Chevrolet Corvette Z06 pre-produzione.