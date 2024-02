Abbiamo configurato la nuova Porsche Taycan 2024: una vernice può costare 22.000 euro

Dopo aver configurato la nuova Porsche Macan elettrica, presentata a fine gennaio 2024 dal marchio di Stoccarda, è il momento di fare lo stesso con la nuova Taycan 2024, “fra noi” da pochissime ore.

Partiamo col dire che la nuova Porsche Taycan 2024 berlina è disponibile in quattro versioni differenti: Taycan, Taycan 4S, Taycan Turbo e Taycan Turbo S, tutte disponibili anche con carrozzerie Sport Turismo e Cross Turismo, preparatevi dunque a leggere una lunga carrellata di prezzi...

Partiamo dalla base della piramide, dalla Taycan berlina che si può avere a partire da 105.530 euro IVA inclusa. La vettura offre 408 CV, 4,8 secondi di scatto 0-100, fino a 592 km di autonomia. Con la Taycan 4S si sale a 125.203 euro con 462 CV di potenza, scatto 0-100 in 3,7 secondi e fino a 561 km di autonomia. Con la Taycan Turbo si superano i 700 CV e si arriva a 707 CV, con uno scatto 0-100 possibile in 2,7 secondi e fino a 635 km di autonomia; tutti dettagli che fanno lievitare il prezzo a 181.375 euro. Chiudiamo infine con la Turbo S berlina, che si può avere a partire da 217.467 euro. In questo caso abbiamo 775 CV di potenza, scatto in 2,4 secondi e fino a 634 km di autonomia.

Gli stessi dettagli tecnici si ritrovano sulla Taycan Sport Turismo, anche se cambiano leggermente i prezzi. Le quattro versioni sono prezzate rispettivamente 106.555 euro, 126.218 euro, 182.378 euro e infine 218.469 euro. Prezzi che si fanno ancora più “pesanti” con la carrozzeria Cross Turismo: 118.079 euro, 131.037 euro, 182.879 euro e 218.970 euro. Ovviamente si tratta di prezzi di partenza, con il configuratore Porsche che - come tradizione - vi permette di spendere i vostri soldi in centinaia di combinazioni diverse. Vi basti pensare che un colore carrozzeria Paint to Sample Plus può costarvi da solo 22.679 euro. Anche scegliendo carrozzerie più standard, superare i 250.000 euro con la Taycan Turbo S Cross Turismo è un gioco da ragazzi. Un impianto audio Burmester 3D High-End Surround Sound System può ad esempio costarvi 4.703 euro, mentre dei cerchi Aeroblade in carbonio vi costano 3.660 euro. Se volete giocare anche voi a “Spendi più che puoi” non vi resta che provare subito il configuratore della nuova Taycan.