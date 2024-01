Abbiamo configurato la nuova Porsche Macan elettrica: quanto costa il SUV a batteria?

La nuova Porsche Macan elettrica è finalmente stata svelata dalla casa di Stoccarda, ma quanto costa il nuovo modello a batteria? Abbiamo provato il configuratore online.

Ora che il configuratore online della nuova Macan elettrica è attivo, ci si può divertire a costruire il SUV elettrico dei sogni, aggiungendo optional di ogni tipo. Ma da che prezzo si parte? Nuova Macan elettrica è disponibile in versione 4 oppure Turbo.



La Macan 4 elettrica si può avere a partire da 88.187 euro (IVA inclusa) in colorazione Bianco o Nero, le uniche tinte gratuite. I cerchi di serie sono da 20 pollici verniciati in nero lucido, per qualsiasi altro modello però si spendono dai 2.000 euro in su. Aggiungendo qualche optional, è facile superare il tetto dei 100.000 euro anche con il modello “base”.

Ma passiamo alla Macan Turbo a batteria. Questa versione super potente, che eroga 639 CV, si può avere a partire da 121.242 euro IVA inclusa. Questa volta le colorazioni di serie sono più di due: abbiamo Bianco, Nero, Nero Jet metallizzato, Grigio Vulcano metallizzato, Argento Dolomite metallizzato e Grigio Ghiaccio metallizzato. Di serie anche le colorazioni “Sogni”, ovvero Provence, Blu Genziana metallizzato, Blu Frozen metallizzato e l’ormai famoso Papaya metallizzato.

Sempre a costo zero è possibile avere cerchi verniciati in nero lucido da 20 o da 21 pollici, gli altri design partono da 1.171 euro. In questo caso, giocando un po’ con gli optional, superare i 150.000 euro è un gioco da ragazzi.