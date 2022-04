Abbiamo configurato la nuova BMW i7: quanto costa l'ammiraglia tedesca?

Nella giornata di ieri, 20 aprile 2022, BMW ha presentato al mondo la sua nuova ammiraglia Serie 7/i7, che sarà disponibile sia con motorizzazioni termiche che 100% elettriche. Proprio queste ultime saranno le uniche disponibili in Italia, almeno in questa fase di lancio, ma quanto ci costa una nuova BMW i7?

Sul sito ufficiale di BMW è già online il configuratore della i7 2022, grazie al quale scopriamo che nel nostro Paese ci sarà inizialmente soltanto una versione 100% elettrica: la BMW i7 xDrive60, con un prezzo a partire da 149.800,01 euro. Tecnicamente parliamo di una vettura con 400 kW/544 CV di potenza elettrica, quattro ruote motrici, 4,7 secondi in accelerazione 0-100 km/h, un'autonomia stimata fra i 591 e i 625 km.

L'equipaggiamento "base" è già molto ricco e comprende alcune "chicche" come il dispositivo di chiusura automatica delle porte Soft Close, il tettuccio panoramico in vetro (non apribile), fari adattivi a LED con High Beam Assistant, BMW Live Cockpit Plus con BMW Curved Display, BMW Interaction Bar in vetro trasparente (retroilluminato), Bowers & Wilkins Surround Sound System e tanto altro.

Qualora tutto questo non dovesse bastarvi, BMW vi dà la possibilità di acquistare il Pacchetto Sportivo M a 153.450 euro, il Pacchetto Sportivo M Sport Interior a 153.450 euro oppure il Pacchetto M Sport Pro da 157.250 euro. Con la versione base è anche possibile scegliere fra 13 colorazioni differenti, con solo l'Alpin White Pastello disponibile gratuitamente. Cinque i cerchi a disposizione, da 19 a 21 pollici, mentre sul fronte dei rivestimenti e delle rifiniture c'è davvero l'imbarazzo della scelta, si può personalizzare la propria i7 nei minimi dettagli. La vettura si può già prenotare, BMW però ricorda che a causa dell'emergenza COVID-19 i tempi di consegna potrebbero essere più dilatati del solito - come prassi ormai.