Configurate la vostra Lamborghini Huracàn Sterrato: pronto il lancio in Europa

È ormai qualche settimana che la nuova Lamborghini Huracàn Sterrato non ha più segreti. La supersportiva, pensata per osare anche laddove l'asfalto finisce, è pronta per debuttare sul mercato EMEA, ovvero Europa, Medioriente e Africa. Non a caso la vettura è stata presentata sulla lounge flottante Lamborghini di Doha.

A mostrarla agli ospiti è stato il CEO e Chairman di Lamborghini Stephan Winkelmann che ha dichiarato: "La Huracán Sterrato costituisce il coronamento di un progetto di sviluppo che incarna a pieno la filosofia Lamborghini: andare oltre le aspettative e spostare sempre più avanti il limite delle possibilità per realizzare qualcosa di inaspettato ma immediatamente riconoscibile come una Lamborghini".

Ricordiamo che tecnicamente la Lamborghini Huracàn Sterrato offre un motore V10 da 5,2 litri con 610 CV di potenza massima e 560 Nm di coppia a 6.500 giri/min, il tutto abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 rapporti e a una trazione integrale a controllo elettronico con differenziale posteriore meccanico autobloccante. Rispetto alla Huracàn tradizionale è più alta di 44 mm da terra, garantisce dunque un'escursione maggiore alle sospensioni, inoltre la carreggiata è stata ampliata di 30 mm all'anteriore e di 34 mm al posteriore.

La nuova Lamborghini Huracàn Sterrato è già disponibile nel configuratore ufficiale del toro, il suo prezzo però è rimasto riservato, anche se si dovrebbe partire da circa 260.000 euro tasse escluse.