Confermato il super SUV Lamborghini Urus ST-X: debutto a Misano nel 2020

Nonostante l'agguerrita concorrenza della Tesla Model X P100D, è il Lamborghini Urus il SUV più veloce del mondo - e presto avrà anche una versione ottimizzata per la pista, la ST-X.

Presentato in anteprima nel 2018, il concept Lamborghini Urus ST-X è finalmente pronto per fare il suo debutto nel corso del 2020 e a diventare "il primo Super SUV al mondo pensato per le competizioni". A dirlo è Maurizio Reggiani, a capo del settore Ricerca e Sviluppo di Lamborghini, che anzi ci ha dato anche una finestra esatta nella quale vedremo il SUV in azione: segnate in calendario le date della finale del Lamborghini Super Trofeo World, in programma dal 31 ottobre all'1 novembre 2020 sul circuito di Misano.

Al debutto ufficiale del mostro da pista mancano dunque ancora svariati mesi, è però certo che assisteremo a "una gara dimostrativa che metterà in luce le potenzialità del SUV". Ma di che auto parliamo esattamente? Beh di una vettura con motore V8 Biturbo da 4.0 litri, capace di erogare 650 CV e 800 Nm di coppia, perdendo inoltre 550 kg rispetto alla variante standard (arrivando così a 1.650 kg). Non è la sola novità anticipata da Reggiani: del Super SUV italiano vedremo anche una variante ibrida costruita sulla medesima piattaforma attuale.