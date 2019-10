Confermato lo sciopero dei benzinai del 6 e 7 Novembre: gli orari

Le associazioni di categoria e sindacati hanno confermato lo sciopero dei benzinai previsto per il prossimo 6 e 7 Novembre. Gli impianti, sia stradali che autostradali, resteranno fermi dalle 6:00 del 6/11 alle 6:00 dell'8/11.

In una nota diffusa da Faib Confesercenti, Fegica Cisl, Fegisc ed Anisa Confcommercio si legge che la protesta è rivolta "innanzitutto nei confronti del Governo" che starebbe gravando, con adempimenti definiti "inutili e cervellotici" su un'intera categoria con "provvedimenti che vanno dalla fatturazione elettronica ai registratori di cassa telematici anche per i fatturati di 2mila Euro all'anno".

Sotto la lente è però è finita anche la "rimodulazione dell'Indice Sintetico di Affidabilità Fiscale (ISA), irraggiungibile per i gestori", ma anche "l'introduzione di Documenti di Trasporto e le modalità di registrazione giornaliera in formato elettronico".

I benzinai protesteranno anche contro "l'invio dei corrispettivi giornalieri in formato elettronico ed il gravame fiscale contributivo per i gestori che non ricevono, in tempo, dai fornitori e dall'Agenzia delle Entrate i documenti necessari per la loro contabilità".

I sindacati spiegano che si tratta di provvedimenti "che duplicano gli esistenti e che non hanno alcuna valenza sulla lotta all'illegalità o alla infedeltà fiscale: in sostanza si trasformano i Gestori in 'controllori' dell'intera filiera con responsabilità (anche penali) che non sono connesse con la loro attività".