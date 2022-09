Confermato calendario Formula 1 2023: con 24 GP è il più intenso di sempre

Mentre il Mondiale 2022 di Formula 1 sembra destinato a incoronare Verstappen Campione del Mondo, la FIA ha ufficialmente diffuso il calendario F1 2023 appena approvato. Tutti i fan delle monoposto dovranno prepararsi, poiché il Campionato Mondiale del prossimo anno si preannuncia il più intenso di sempre.

Come potete vedere dal tweet in calce alla notizia, in tutto si contano ben 24 Gran Premi in sei mesi, con molte tappe consecutive e l’introduzione del Circuito di Las Vegas annunciato lo scorso aprile. Ci saranno in tutto tre GP negli Stati Uniti, assieme a Miami e Austin; due GP in Italia con Monza e Imola; e assisteremo al ritorno del circuito cinese il 16 aprile 2023.

La stagione inizierà a marzo in Bahrain, per poi passare in Arabia Saudita al tanto discusso circuito di Jeddah e, dunque, al grande classico dell’Australia. Le ultime tappe saranno Messico, Brasile, Las Vegas – con una “cerimonia di apertura costellata di stelle, spettacoli musicali e intrattenimento”, stando a quanto dichiarato dagli organizzatori – e, dulcis in fundo, Abu Dhabi il 26 novembre 2023.

Non mancheranno iconici circuiti come Monaco, Spa, Suzuka e recenti aggiunte, tra cui Losail in Qatar. Insomma, si prospetta una stagione davvero combattuta e variegata, oltre che da record. Siete pronti a godervela?