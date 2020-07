Confermati i Bonus Auto 2020: c'è anche la Doppia Rottamazione

Dopo il passaggio in Senato, il Decreto Rilancio è finalmente legge, significa che dal prossimo 1 agosto (e fino al 31 dicembre 2020) potremo acquistare auto elettriche, ibride ed Euro 6 in sconto - con alcune “limitazioni” ovviamente.

Le cifre restano le medesime anticipate in questo articolo dedicato, che andiamo così a riassumere: 10.000 euro di incentivo per chi acquista un’auto elettrica (emissioni 0-20 g/km), 6.500 euro per una ibrida con emissioni comprese fra i 21 e i 60 g/km, 3.500 un’ibrida o un’Euro 6 con emissioni comprese fra 61 e 100 g/km.

Questi sconti valgono solo in caso di rottamazione, senza nulla da rottamare il contributo è inferiore, ovvero 6.000 euro per le elettriche, 3.500 euro per la seconda fascia “ibrida”. Spunta inoltre la doppia rottamazione: rottamando ben due auto contemporaneamente, si ha diritto a ulteriori 750 euro aggiuntivi acquistando un’auto con emissioni comprese fra 1 e 110 g/km (dunque non dovrebbero valere per le elettriche...).



Questi 750 euro possono essere utilizzati, in alternativa, per acquistare bici tradizionali o elettriche, monopattini elettrici oppure servizi di mobilità in sharing o di trasporto pubblico. Assieme ai Bonus Auto 2020 passano anche il Bonus Mobilità 2020 e gli incentivi per acquistare moto e scooter a zero emissioni, anche senza rottamazione.