Confermata la Polestar 3, SUV/Crossover elettrico che sfida la Tesla Model Y

Seppur con notevole ritardo, Polestar ha da poco avviato la produzione seriale della sua nuova Polestar 2, berlina elettrica che mira a mettere i bastoni fra le ruote alla Tesla Model 3. La compagnia potrebbe però presto impensierire anche la Tesla Model Y con la Polestar 3.

Se qualche giorno fa vi abbiamo mostrato il concept Polestar Precept, oggi vi anticipiamo l'arrivo di un nuovo SUV/Crossover elettrico che potrebbe rivelarsi davvero interessante - progetto ispirato proprio alla Precept come confermato da Maximilian Missoni, a capo del reparto design di Polestar.



"La Precept è di certo un manifesto, una dimostrazione di cosa il design Polestar potrà fare in futuro, un linguaggio che introduce la nuova Polestar 3" ha detto Missoni in una nota. Della vettura purtroppo non conosciamo ancora nulla di concreto, le immagini che vedete in pagina sono infatti relative alla Precept, possiamo però immaginare come il brand svedese voglia alzare l'assetto e rendere tutte le futuristiche linee del concept più muscolose.



Ricordiamo che la Precept utilizza un grande tablet centrale da 15 pollici per l'infotainment e un quadro strumenti digitale con schermo da 12,5 pollici, entrambi con software Android realizzato in collaborazione con Google. Cliccate qui invece per sapere dettagli e prezzo della nuova Polestar 2.