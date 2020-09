Confermata la Mustang Mach-E GT in Europa: così Ford sfida la Model Y Performance

La nuova e attesissima Ford Mustang Mach-E, il crossover americano 100% elettrico, arriverà in Europa in diverse versioni, si sapeva invece poco della variante GT, la più potente della gamma, ora confermata.

La vettura, che andrà a fare concorrenza diretta alla Tesla Model Y Performance (la stessa portata in Italia dal nostro amico Matteo Valenza), avrà la bellezza di 458 CV e 830 Nm di coppia subito disponibile, compresa ovviamente la trazione All-wheel Drive - caratteristiche tecniche che in effetti ricordano proprio quelle del potente crossover di Elon Musk.

Nel vecchio continente la Ford Mustang Mach-E GT verrà venduta con una capiente batteria da 88 kWh, che punta a ottenere un’autonomia certificata WLTP di 500 km; l’ovale blu però ha intenzione di offrire anche una variante “long range” da 540 km di autonomia. Ma parliamo di accelerazione: la Mach-E GT scatterà da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi (proprio come la Model Y Performance), la velocità massima dichiarata invece sarà di 200 km/h, dunque 50 km/h in meno del crossover Tesla.

La variante GT arriverà in Europa anche con cerchi di serie da 20 pollici e pinze dei freni di colore rosso, inoltre grazie alla rete di ricarica FordPass i clienti potranno ottenere cinque anni di ricariche gratuite presso le stazioni convenzionate - che al momento sono 155.000 sparse in tutta Europa. Alla rete IONITY invece si potrà accedere gratuitamente per un anno. La Ford Mustang Mach-E arriverà, in tutte le sue varianti, alla fine del 2021.