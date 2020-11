La conferma di Tesla: le Model 3 2021 avranno batterie da 82 kWh grazie alle nuove celle

Dopo il Tesla Battery Day di settembre c’è non poco fermento attorno al mondo creato da Elon Musk. Il CEO ha infatti presentato le nuove batterie 4680 a maggiore densità, che saranno utilizzate già nelle Model 3 2021.

La conferma arriva proprio dalla società californiana, che ha iniziato con Panasonic una nuova collaborazione proprio per la creazione dei nuovi accumulatori. Al di là delle novità tecniche, che rendono le nuove 4680 delle batterie all’avanguardia e non ancora utilizzate sul mercato, i vantaggi sono chiaramente anche pratici: grazie alle celle più grandi e all’ottimizzazione degli spazi, le nuove Model 3 Long Range 2021 saranno in grado di conservare la bellezza di 82 kWh anziché 79.

La compagnia ha anche confermato che le auto con le nuove batterie saranno spedite in Europa in queste settimane, poiché le prime consegne in Germania sono previste a fine novembre e inizio dicembre. Tornando alle batterie, 82 kWh significa un 5% di capacità in più rispetto alle batterie precedenti, le 2170, e questo non è che l’inizio del viaggio.

Come confermato da Panasonic nei giorni scorsi, nei prossimi 5 anni le due aziende puntano ad avere batterie con oltre il 20% di energia in più a parità di ingombro. Ne vedremo dunque delle belle.