La conferma di Ford Italia: Mustang Mach-E con batterie LFP in Europa dal 2023

Lo scorso 13 febbraio una notizia dagli Stati Uniti affermava come Ford fosse intenta a implementare le batterie LFP sulla sua Mustang Mach-E, seguendo così le orme di Tesla per le sue auto RWD. Ora è arrivata la conferma di Ford Italia.

Nel corso del 2023 Ford introdurrà le batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) sulla sua Mustang Mach-E anche in Europa, con l’obiettivo di abbassare i prezzi al pubblico. L’ovale blu crede fortemente in questa tecnologia, che Tesla usa da anni per la sua Model 3 RWD e ora anche per la Model Y RWD, tanto da aver investito 3,5 miliardi di dollari per la realizzazione del primo impianto di batterie LFP degli Stati Uniti: il BlueOval Battery Park Michigan aprirà nel 2026.

Le batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) si mettono così in diretta concorrenza con le più classiche nichel-cobalto-manganese (NCM). Sono batterie molto resistenti e tollerano ricariche più frequenti e rapide, possiamo infatti ricaricarle sempre al 100% senza fare attenzione a fermarci all’80% per allungare il ciclo vitale (conviene acquistare un’auto elettrica con batterie LFP?). Sono anche batterie più economiche da produrre poiché richiedono materiali “meno nobili”. Si tratta di una tecnologia che permetterà a Ford di abbassare i prezzi di ingresso delle sue auto elettriche e dei suoi furgoni a zero emissioni - pensiamo soprattutto al Ford e-Transit che abbiamo provato.

Anche se l’impianto in Michigan aprirà solo nel 2026, come abbiamo detto in apertura avremo le prime Ford Mustang Mach-E con batterie LFP già nel corso del 2023, dal 2024 invece saranno impiegate sul Ford F-150 Lightning che abbiamo visto in anteprima a Torino.