La conferma del boss Volkswagen: il brand diventerà full electric già dal 2033

Ford ha annunciato la fine di diversi modelli per pensare al futuro elettrico, e anche Volkswagen segue le sue orme, con una forte accelerata verso l’elettrificazione. La conferma arriva dal boss del marchio, Thomas Schaefer, che ha dichiarato che VW diventerà un brand full electric prima di quanto precedentemente annunciato.

Il nuovo piano di Volkswagen prevede infatti di diventare un produttore di sole auto elettriche già dal 2033, dunque due anni prima del termine ultimo imposto dall’Europa, e per raggiungere questo obiettivo il brand produrrà più modelli basati sulla stessa architettura e forma base così da ottimizzare la produzione, non solo per le vetture della casa ma anche per altri modelli del Gruppo VW. In questo modo uno stabilimento potrà produrre diversi modelli sulla stessa linea velocizzando l’intero processo e contenendo i costi.

E a proposito di modelli, stando a quanto dichiarato dalla casa, entro il 2026 vedremo dieci nuove vetture elettriche, a partire dal restyling della VW ID.3 con allestimento sportivo GTX, e a seguire un nuovo veicolo entry-level che verrà declinato in due versioni, hatckback e crossover, che probabilmente verranno chiamati ID.1 e ID.2, con la prima che nella sua versione base dovrebbe mantenere un prezzo attorno ai 20.000 euro.