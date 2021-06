La conferma di Audi: solo auto elettriche dal 2026, stop motori termici entro il 2033

Audi ha svelato i piani industriali che condizioneranno i prossimi anni della compagnia: il suo ultimo motore a combustione sarà prodotto entro il 2033, sempre se la gente continuerà a comprarli, dal 2026 invece lancerà solo modelli elettrici.

Ormai la strada intrapresa dall’industria automotive è chiara: il futuro sembra appartenere alle auto elettriche alimentate a batteria, con tutti i grandi produttori che concordano salvo Toyota, che fra l’altro sta lavorando seriamente ai motori termici alimentati a idrogeno. Non sono poche le case che già hanno annunciato la data del loro switch interno, Volvo ad esempio diventerà elettrica dal 2030, GM dal 2035.

Ora è dunque il turno di Audi: la compagnia tedesca ha confermato il lancio di soli modelli elettrici a partire dal 2026 su tutti i mercati in cui è attiva, inoltre smetterà gradualmente la produzione dei motori termici tradizionali per chiudere tutto - idealmente - entro il 2033, in base alle vendite però potrebbe accadere anche prima.

A confermarlo è stato il CEO della società: “Non credo molto nei divieti, credo però nella tecnologia e nell’innovazione. Saranno i clienti e le leggi a farci capire quando dismettere la produzione di motori termici. In Cina prevediamo una domanda di motori benzina e diesel fino al 2033, motivo per cui potremmo produrre autoveicoli direttamente sul posto, allo stesso tempo ci focalizzeremo sui veicoli elettrici. Già quest’anno abbiamo lanciato auto molto interessanti, pensiamo a e-tron GT, RS e-tron, Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron. Entro il 2025 puntiamo ad avere più di 20 modelli elettrici nella gamma. Siamo insomma pronti ad affrontare il futuro”.