Conducenti senza patente hanno causato 3.000 morti in 10 anni in Italia

Chi mai si metterebbe alla guida di un veicolo senza essere in possesso di adeguata patente? Il buon senso ci porterebbe a rispondere "Nessuno", i dati dell'Asaps al contrario sono alquanto allarmanti.

Secondo l'Associazione Sostenitori della Polizia Stradale, in dieci anni (dal 2013 al 2022) i conducenti senza patente - che non l'hanno mai ottenuta oppure a cui gli è stata sospesa o revocata - hanno causato quasi 3.000 morti sulle strade italiane. Si parla nello specifico di 2.967 vittime e più di 53.000 feriti. I numeri possono essere considerati del tutto ufficiali, l'Asaps infatti ha elaborato i numeri dell'Istat. In generale, invece, in 32 anni sulle strade italiane ci sono stati 163.000 morti.

Il 2022 è stato poi un anno particolarmente nero, con 342 morti e 7.568 feriti. Con la legge 41/2016 lo Stato italiano ha provato ad arginare il fenomeno, rendendo la "Guida senza patente" un'aggravante in caso di omicidio stradale oppure di lesioni personali stradali, tuttavia i numeri non sono calati, anzi. Degli incidenti con conseguenze alle persone, il 10% sarebbe causato da auto guidate da conducenti privi di patente, un dato davvero allucinante che dovrebbe far riflettere.

Anche quando non si causa alcun incidente, è comunque gravissimo circolare senza patente attiva: un'infrazione che vale una multa da 5.100 a 30.599 euro (con pagamento scontato a 3.570 euro se si paga entro 5 giorni) e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Se si è recidivi, e si viene beccati a guidare senza patente entro due anni, può scattare l'arresto fino a un anno e la confisca del veicolo. Le sanzioni dunque esistono e sono anche severe, molti automobilisti però non sembrano preoccuparsene. Sempre secondo l'Asaps, spesso le persone alla guida senza patente sono stranieri oppure minorenni.

Ricordiamo che una delle ultime crociate dell'Asaps ha riguardato il recente aumento dell'IVA sui seggiolini per auto: è tornata l'IVA al 22%.