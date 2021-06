Conducente ubriaco ricrea una scena di 'Ritorno al futuro'

Un automobilista di Omaha, in Nebraska, dovrà sostenere una pesante accusa di guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti in seguito ad un incidente a dir poco assurdo, col quale pare aver ricreato l'iconica scena dove la mitica DeLorean di Ritorno al futuro parte per orizzonti insondabili.

In modo assolutamente ironico, le fiamme visibili attraverso una clip mostrata dall'emittente WOWT sono dovute ad un idrante incastrato sotto l'autovettura, staccatosi dalla sua sede dopo che il conducente l'ha travolto.

La polizia afferma che l'idrante abbia persino forato il serbatoio della benzina della macchina, ed ecco spiegata la persistenza del fuoco sull'asfalto. La sussidiaria della NBC non condivide molti altri dettagli in merito alla questione, ma aggiunge che il guidatore avrebbe trascinato l'idrante per molti isolati prima di aver parcheggiato la propria vettura, che tra le altre cose potrebbe non essere l'unica danneggiata dall'incidente: anche l'auto di un parente del protagonista è stata coinvolta nella peculiare e involontaria azione.

Per fortuna non sembrano esserci feriti, ma è chiaro che l'automobilista debba affrontare varie accuse. Le forze dell'ordine affermano che l'uomo sia stato già beccato due volte con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge, ma si parla anche di guida spericolata e di abbandono della scena dell'incidente dopo danneggiamento di proprietà privata.

"Differenti telecamere disposte là fuori ci stanno aiutando molto in questo momento." Così il vice sceriffo capo Way Hudson si è espresso per WOWT, proseguendo come segue:"Questo è un ottimo esempio per il quale possiamo mostrare evidenze tangibili su come si più essere pericolosi guidando in stato di ebbrezza."

L'incidente è avvenuto lo scorso sabato 19 giugno, e l'Omaha Metropolitan Utilities District ha rimpiazzato l'idrante appena due giorni dopo. Riportare alla discussione un film come Ritorno al futuro è una buona idea, ma la modalità non è tra le migliori.

A proposito di DeLorean vogliamo chiudere con un'ottima notizia: Italdesign è al lavoro su una DeLorean DMC-12 moderna. In ultimo ci teniamo a menzionare i lavori su un'altra intrigante DeLorean DMC-12 rivista in chiave moderna: questa però sarà elettrica.