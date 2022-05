Conducente ubriaco blocca Ford Mustang su palo della luce: il video del bizzarro incidente

Se siete fan della Ford Mustang, maggio dev’essere stato un mese duro per voi: dopo il caso del bimbo di 7 anni che ha danneggiato la Mustang all’interno del garage di casa, questa volta gli Stati Uniti ci offrono uno spettacolo altrettanto spiacevole con una Ford Mustang bloccata su un palo della corrente.

L’incidente bizzarro è stato immortalato in video dal dipartimento di polizia di Tallahassee e ripreso da diversi media outlet internazionali, tra cui recentemente CarScoops e prima ancora The Scottish Sun – da cui il filmato integrale allegato alla notizia. La dinamica dell’accaduto necessita ancora di una ricostruzione integrale, ma è divenuto rapidamente chiaro che il conducente ubriaco ha portato la sua Ford Mustang contro il palo della luce a velocità insufficienti per uno scontro frontale più brutto e pericoloso per i residenti.

L’angolazione in cui è posta suggerisce che abbia colpito marciapiede e tirante per trovarsi e assestarsi in obliquo sul palo, appoggiandosi a quest’ultimo come se la Mustang stesse cercando di scalarlo. Il Tallahassee PD ha affermato che l’individuo coinvolto ne è uscito comunque illeso, suggerendo come da prassi che “non va mai bene guidare sotto l'influenza dell’alcol”. Il tonfo finale della Mustang alla rimozione e il sonoro rumore di metallo, dunque, non farà affatto piacere agli amanti della muscle car statunitense.

Tra l’altro, sapevate che la Ford Mustang è l’auto sportiva più venduta al mondo del 2021?