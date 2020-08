Conducente si schianta contro l'auto della polizia: stava guardando un film

Il conducente di una Tesla si è appena schiantato contro una volante della polizia mentre l'Autopilot era attivo. Per sua stessa ammissione era intento a gustarsi un bel film, ed era quindi totalmente inconscio rispetto alla strada davanti a sé. Accade in North Carolina.

Nello specifico ci troviamo nella contea di Nash, dove sia la Tesla Model S che la volante della polizia della contea hanno subito danni enormi, come potete notare voi stessi dalle immagini in calce. Quest'ultima era ferma sull'autostrada poiché aveva appena risposto alla chiamata di soccorso degli agenti della pattuglia autostradale, i quali a loro volta stavano provando a mitigare le cause di un precedente incidente.

L'impatto è stato tanto violento da spingere la volante della polizia contro quella della pattuglia autostradale, e nel trambusto un agente è finito a terra, per fortuna senza ferite serie. Come abbiamo già accennato, il proprietario dell'auto elettrica ha prontamente ammesso di aver distolto l'attenzione dalla strada per gustarsi un film, ed ecco le parole di CBS nel merito:"La pattuglia autostradale ha riferito che il conducente della Tesla, identificato come Devainder Goli di Raleigh, stava guardando un film sul suo telefono, e la collisione è avvenuta mentre la macchina viaggiava in guida autonoma."

A ogni modo, l'uomo stava "guidando" una Tesla Model S non aggiornata, e faceva quindi uso di una versione dell'Autopilot piuttosto vetusta e meno abile rispetto a quella attuale. In nessun caso è però giustificabile una distrazione così grave, che rappresenta l'unica causa dello spiacevole accaduto.

Nel frattempo, restando nei pressi di Fremont, vi rimandiamo alle ultime parole di Elon Musk: è confermato l'arrivo di una hatchback economica per contrastare Volkswagen ID.3 e simili. Infine, tornando al tema degli incidenti, eccone uno piuttosto spettacolare, dove una Model 3 ha spiccato un tremendo volo all'interno di un parcheggio.