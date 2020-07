Conducente perde il controllo e spicca un volo spaventoso distruggendo ogni cosa

Un ventottenne canadese può dirsi estremamente fortunato oggi, perché in seguito ad un incidente a dir poco spaventoso, avvenuto nei pressi di Brampton, non ha riportato ferite in grado di mettere a repentaglio la sua vita.

Le forze dell'ordine locali, gli agenti della Peel Regional Police, hanno dichiarato che l'uomo stesse viaggiando sulla Williams Parkway quando ha totalmente perso il controllo della propria vettura. Nei primi istanti della clip il veicolo ha cominciato a scodare, ma la velocità e la presenza della curva hanno reso impossibile ogni correzione. Questo ha portato la macchina ha colpire il marciapiede, a uscire dalla carreggiata e a spiccare un volo oltre la recinzione che separa la Williams Parkway da Commodore Drive.

La situazione in quegli instanti si era fatta spaventosa, poiché la vettura ha cominciato a rotolare lateralmente con una forza inaudita, ostacolata poi da una macchina parcheggiata e da un albero che l'ha fatta rimbalzare impedendole di terminare contro un'abitazione.

L'entità degli schianti rende quasi impossibile il riconoscimento il veicolo, ma con un po' di sforzo ci è parso di intravvedere una BMW Serie 1 Coupé. A ogni modo, il conducente della piccola berlina è stato immediatamente portato all'ospedale, ma per fortuna le sue condizioni sono davvero buone in quanto, grazie alle inaspettatamente lievi ferite riportate, è già stato rilasciato.

Certo la sua salute non ne ha risentito molto, ma la polizia l'ha già arrestato per guida spericolata. In questo senso non abbiamo molte informazioni, ma le autorità hanno riferito:"l'investigazione ha rivelato che il conducente guidava il proprio veicolo in modo spericolato, che è il motivo della perdita di controllo dello stesso."

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, ma la dea bendata ha voluto che nessuno fosse nei paraggi, altrimenti le cose si sarebbero messe malissimo. Pertanto il conducente, la cui identità non è stata rivelata, dovrà rispondere delle proprie azioni presso la Ontario Court of Justice il prossimo 16 settembre.

