Conducente manca il pedale del freno e distrugge una Lamborghini: è finito nel lago

Quando si acquista una supercar bisogna sempre stare attenti a dosarne le performance. Schiacciare un pochino troppo il pedale dell'acceleratore o addirittura confonderlo con quello del freno può infatti portare ad esiti molto poco piacevoli.

Lo sa benissimo il proprietario di una magnifica Lamborghini Huracan, che nella notte tra il 19 e il 20 di ottobre, alle 10:50 circa della sera, ha affondato la vettura in un lago per aver schiacciato il pedale dell'acceleratore invece di quello del freno mentre era in retromarcia.

In pratica l'uomo aveva appena fermato la macchina all'interno di un parcheggio, e il passeggero era appena sceso dall'abitacolo. Probabilmente, nell'intenzione di posizionare perfettamente il bolide italiano, ha fatto confusione ed è partito a tutta birra in modo del tutto accidentale. Tra il parcheggio e il lago Mondsee ci sono appena 15 metri, e il conducente li ha percorsi in pochi istanti.



Ovviamente la macchina ha cominciato fin da subito ad affondare, ma il proprietario è riuscito comunque a divincolarsi e a mettersi in salvo. Dopo che quest'ultimo ha raggiunto la riva, il passeggero ha contattato le autorità del posto per cercare aiuto, ma a quanto pare le ferite non sono affatto gravi.



La vicenda non è affatto felice, ma la polizia ci ha scherzato sopra attraverso il post Facebook in fondo alla pagina, in cui si è riferita al conducente della Huracan come al possibile erede di Daniel Craig nella veste di agente 007 (ecco la nostra recensione di No Time To Die). Mettendo da parte le battute però dobbiamo riportare che la supercar è stata recuperata da una profondità di circa 5 metri, per cui le sue condizioni sono tutt'altro che ottimali.



