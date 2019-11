Conducente di una Honda Civic impazzisce e aggredisce una Tesla Model 3

E' successo ancora una volta in America. Il proprietario di una Honda Civic ha aggredito il conducente di una Tesla Model 3 in autostrada, rischiando più volte di provocare un incidente e mettendo a rischio l'incolumità di tutti gli altri utenti.

Come avrete capito leggendo poche righe in alto, non siamo davanti ad un caso isolato. Più volte i proprietari di EV vengono aggrediti nei modi più disparati. Comune ad esempio il fenomeno del "coal rolling", che vede i proprietari di pick-up modificati appositamente, emettere grosse nubi di fumo davanti al muso di auto elettriche, infastidendone i guidatori e inquinando l'ambiente.

La vicenda di oggi è stata un po' diversa, però, e l'intero svolgimento è stato catturato dalle camere di bordo della Model 3 in questione. Il suo conducente ha dichiarato di non aver fatto assolutamente nulla per provocare una tale reazione all'altro automobilista, infatti a detta sua la Civic:"era dietro di me tutto il tempo, poi ha deciso di superarmi sulla sinistra da una corsia d'immissione veramente molto corta."

Come potete vedere voi stessi la Civic taglia la strada della EV in multiple occasioni, e in alcune di esse frena bruscamente e in moto alquanto pericoloso. Il video termina con il folle automobilista che abbassa il finestrino, per poi lanciare verso l'altra vettura un oggetto indefinito che, secondo quanto riportato, avrebbe danneggiato la verniciatura della Tesla. Per fortuna quest'ultima è equipaggiata di serie con telecamere di bordo, le quali registrano tutto quello che avviene nello spazio circostante, infatti scommettiamo che il conducente della Civic verrà identificato entro poche ore. Voi che ne pensate di tutto ciò? Quali sono i motivi che possono spingere le persone a comportamenti simili?

Per concludere vi informiamo su un irrispettoso comportamento avvenuto ai danni di un altro proprietario di EV, che si è visto sottrarre il parcheggio riservato alla ricarica della batteria da un automobilista con il suo pick-up. Il karma poi ha sistemato tutto.