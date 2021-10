Conducente di una BMW terrorizzato da un gruppo di ragazzini in bici

Un uomo di Boston si è detto terrorizzato dopo aver incontrato, mentre era a bordo della sua BMW, un gruppo di circa 20 o 30 ragazzini sulle loro biciclette. L'automobilista era fermo al semaforo quando questi hanno circondato la macchina.

Il video in alto è stato registrato dalla fidanzata del conducente e riportato dall'emittente televisiva CBS Boston, che ha sottolineato l'intenzione della vittima di restare anonima. Secondo le testimonianze delle due persone a bordo della vettura tedesca i ragazzi si sarebbero avvicinati all'auto senza alcun motivo ad un incrocio dell'area di Allston, e a quanto pare avrebbero lasciato qualche graffietto sulla carrozzeria.

Il fatto è che circa 15 minuti dopo il primo episodio l'automobilista avrebbe incontrato di nuovo e in modo del tutto accidentale il numeroso gruppo nell'area di Roxbury. E' in questo frangente che i teenager hanno perso il controllo e si sono dati all'aggressione e agli atti vandalici:"Hanno cominciato a circondare la mia macchina e mi hanno praticamente terrorizzato. Ho dovuto bloccare le portiere mentre colpivano la mia macchina e provavano a distruggere il parabrezza e i fari." Così il proprietario della berlina ha commentato in seguito alla vicenda.



A giudicare dalle riprese effettuate dalla sua ragazza pare che la coppia si trovasse all'interno di una BMW Serie 2 (ecco la nuova Serie 2 completa di pezzi M Performance) e gli aggressori, probabilmente tutti minorenni, parevano prendere a calci il muso della vettura mentre la donna suonava il clacson per intimare loro di spostarsi e intimava il conducente di chiamare la polizia.



Gli agenti del dipartimento locale sono arrivati sul posto dopo alcuni minuti, ma non sono stati in grado di trovare la nutrita banda. Adesso le forze dell'ordine hanno avviato una indagine, e il proprietario della Serie 2 ci ha tenuto a mandare un messaggio tramite il microfono di CBS Boston:"Dovremmo tutti avere un certo rispetto per gli altri."



Avviandoci a concludere vogliamo rimandarvi ad un altro episodio non propriamente piacevole. Quando si è al volante ne possono succedere di tutti i colori, ma la recente aggressione verso il proprietario di una Tesla è davvero fuori scala: il proprietario di una Volkswagen Golf ha fatto di tutto per provocare l'incidente.