Il conducente di un'Audi ha appena scoperto che il sistema Quattro non funziona sott'acqua

Il sistema a trazione integrale Quattro di Audi è davvero molto capace, e può consentire alle vetture di andare fuoristrada e di reagire meglio a condizioni climatiche avverse. Purtroppo però nulla può contro un sottopassaggio invaso dall'acqua.

Il buon senso dovrebbe evitare a prescindere la volontà irrefrenabile di infilarsi in sottopassaggi durante i temporali, ma ogni volta che un'area è interessata da forte maltempo salta fuori un tizio che è rimasto bloccato all'interno di una sorta fiume sotterraneo.

Questa volta è toccato ad un automobilista e proprietario di una Audi A7, il quale ha deciso di sfidare la sorte non senza coraggio. Come potete vedere dal post Facebook in calce, egli ha provato a lanciarsi in discesa a tutta velocità credendo furbescamente di evitare il peggio, ma ovviamente le cose sono andate malissimo. Un attimo dopo lo scontro col muro d'acqua, il muso della vettura prima impenna e poi affonda, mentre il retrotreno comincia a galleggiare causando la rotazione dell'auto. A questo punto non c'è nulla che si possa fare, e infatti l'acqua spinge il pezzo di metallo un po' dove vuole.

Secondo quanto è stato riportato da Hungary Index, il sottopassaggio al momento è stato chiuso, ma non sappiamo cosa è successo dopo. Pare esser noto che quel tratto di strada soffra di seri problemi di drenaggio, ed è stato pieno d'acqua per giorni, ben prima che l'automobilista ci finisse dentro.

Stando alla stessa fonte già citata, non molto tempo prima nell'area erano caduti ben 27 mm di pioggia in poche ore e, nonostante in molti alla fine siano riusciti ad attraversare, una BMW ha necessitato dell'intervento dei vigili del fuoco per il recupero.

Guidare attraverso zone allagate non è certo la migliore delle idee, e può portare a dover sborsare migliaia di euro per le riparazioni, per non parlare del rischio che si corre per la propria incolumità e per quella degli altri passeggeri.

