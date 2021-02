Il conducente di questa Audi 80 è inarrestabile: è entrato nel cantiere con la macchina

Nel caso in cui, mentre siete in macchina, doveste trovarvi di fronte a una angusta strettoia delimitante un cantiere, procedereste imperterriti oppure provereste a cercare un'altra strada? Il tizio immortalato nel post Reddit in fondo alla pagina, in tal senso, ha avuto le idee molto chiare.

La scelta più logica e di buon senso sarebbe stata quella di fare retromarcia per provare ad aggirare il problema, ma evidentemente l'automobilista in questione non ha molto a cuore il destino del proprio mezzo di trasporto personale e si è infilato in un pasticcio a testa bassa.

In base alle scarse informazioni provviste online, il video è stato girato presso la cittadina di Wiesbaden, in Germania, a pochi chilometri a ovest di Francoforte, e mette in scena una Audi 80 decappottabile incastonata fra il muro di un'abitazione e la recinzione metallica di un sito in costruzione.

Nonostante le vicissitudini dell'individuo, gli astanti hanno pensato bene di continuare a registrare l'azione incaponita, che ha portato inevitabilmente a importanti graffi sulla carrozzeria della berlina tedesca. In base alla persona dalla quale proviene la clip, la stretta via lastricata era chiusa al traffico proprio per i lavori adiacenti. Il cordone fatto di transenne metalliche era stato eretto attorno al perimetro proprio per motivi di sicurezza, ma almeno in un caso non è servito a molto.



Dato il contesto non abbastanza approfondito, non siamo in grado di immaginare le motivazioni dietro il gesto sconsiderato, ma per avviarci a chiudere vogliamo rimandarvi a due situazioni molto simili. La prima concerne il proprietario di un SUV Nissan che alcuni mesi fa è rimasto bloccato su un ponte. Ancora più assurda la situazione nella quale si è ficcato il conducente di una Fiat Panda: potremmo anche descrivere la dinamica, ma vi consigliamo di vedere coi vostri occhi.